An diesem Wasserloch in einem Wald bei Wölfis haben Jugendliche mit Magnetangeln Munition aus dem II. Weltkrieg geangelt.

Wölfis. Mit einer Magnetangel haben Jugendliche an einem Wasserloch bei Wölfis Weltkriegsmunition erangelt. Die Polizei hat das Areal abgesperrt.

Jugendliche holen mit Magnetangel Weltkriegsmunition aus Wasserloch

In einem Wasserloch in einem Wald südwestlich von Wölfis im Landkreis Gotha wurde Munition gefunden. Jugendliche hatten dort am Samstag mit einer Magnetangel Munition aus dem II. Weltkrieg erangelt.

Nach Informationen unserer Zeitung ist bisher von einer Angriffs-Stielhandgranate die Rede. Das Areal wurde von der Polizei abgesperrt und ein Munitionsbergungsdienst aus Ostthüringen angefordert.

