Jugendliche attackieren Zwölfjährigen im Sondershäuser Bergbad

Sonderhausen. Drei Jungen traten zu und schlugen einen Sechstklässler. Jetzt sucht die Polizei nach den Tätern. Wer kann Hinweise geben?

Mit Tritten, Schlägen und Beleidigungen traktierten Jugendliche einen zwölfjährigen Jungen im Sondershäuser Bergbad. Die Polizei sucht nach den Tätern und bittet um Zeugenhinweise. Demnach hat sich der Streit bereits am vergangenen Donnerstag, den 24. August, zugetragen. Wie bislang bekannt ist, stand der Sechstklässler gegen 10.30 Uhr am Imbiss an, drei Jungen verfolgten ihn anschließend und griffen ihn an. Ihr Alter wird auf 13 bis 14 Jahre geschätzt.

Verdacht der gefährlichen Körperverletzung

Einer der Täter sei zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß, hatte dunkle Haare und braune Augen. Ein weiterer von gleicher Größe sei dunkelblond, der dritte etwas größer mit dunkelbraunen Haaren. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung in gemeinschaftlicher Begehungsweise. Wer Angaben zum Tathergang oder zu den Tätern machen kann, wird um einen Anruf gebeten.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kyffhäuser in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361 / 57 43 65 100 entgegen. Das Aktenzeichen lautet 0222374.

