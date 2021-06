Jugendliche flüchten im Landkreis Sömmerda auf Moped vor Polizeikontrolle

Großneuhausen. Ohne Führerschein auf einem frisierten Moped war ein Jugendlicher im Landkreis unterwegs.

Zwei Mopedfahrer widersetzten sich am Freitagabend in Großneuhausen einer Kontrolle und flüchteten. Einer der beiden konnte geschnappt werden, wie die Polizei mitteilte. Ein Drogenschnelltest schlug positiv an, eine Blutentnahme wurde veranlasst. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem anderen Fahrer um einen 17-Jährigen aus dem Landkreis handelt. Samstagabend wurde der Jugendliche in Buttstädt mit seinem Moped angetroffen. Er hatte die Simson frisiert. Damit erloschen der Versicherungsschutz und die Zulassung. Zudem wurde der Jugendliche wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.