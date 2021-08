Jugendliche in Südthüringen beleidigt und Glasflasche nach ihnen geworfen

Fambach. In Südthüringen hat in der vergangenen Nacht ein Mann aus einem Auto heraus eine Glasflasche in eine Gruppe Jugendlicher geworfen. Zuvor hatte er die Clique beleidigt.

Als eine Gruppe Jugendlicher in der Nacht auf Sonntag gegen 4 Uhr in Fambach zu Fuß nach Hause lief, fuhr ein Golf mehrfach an ihnen vorbei. Der Mann auf dem Beifahrersitz beleidigte dabei - angeblich ohne jedwede Vorgeschichte - die Jugendlichen und warf eine Glasflasche in die Gruppe. Dabei wurde eine 15-Jährige am Fuß getroffen und verletzt.

Die junge Frau musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

