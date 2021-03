Jugendliche treiben in Marisfeld Unfug mit Badewanne

Zwei Jugendliche in Südthüringen geraten in Panik, nachdem sie eine Acrylbadewanne angezündet haben.

Zwei Jugendliche ließen am Sonntagabend eine Acrylbadewanne von einem Grundstück in Marisfeld bei Hildburghausen mitgehen. Anschließend brachten sie die Wanne in ein Waldstück und begannen in dieser, Papier anzuzünden. Als das Acryl anfing zu schmelzen, bekamen die 15 und 17 Jahre alten Jungen Panik und versuchten, das Feuer zu löschen. Es gelang ihnen und sie entsorgten daraufhin die Badewanne in einer angrenzenden Hecke. Ein Schaden von rund 100 Euro entstand. Die Jugendlichen blieben unverletzt und erhalten nun eine Anzeige.