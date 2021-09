Zwei schwer verletzte Junge nach Radunfall nahe Menteroda

Menteroda. Einer der Jungen musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Wahrscheinlich wurde jugendlicher Leichtsinn zwei 13 und 14 Jahre alten Fahrradfahrern am Dienstagabend in der Nähe von Menteroda im Unstrut-Hainich-Kreis zum Verhängnis. Die beiden befuhren laut Angaben der Polizei gegen 19.15 Uhr mit ihren Mountainbikes und zwei weiteren Freunden die Kreisstraße 208 aus Richtung Menteroda. In einer leicht abschüssigen Kurve verloren zwei der vier Jungs die Kontrolle über ihre Räder und kamen anschließend zu Fall. Vermutlich hatten sie sich ein Rennen geliefert.

Ein Rettungshubschrauber musste einen der Jungs mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus fliegen. Der andere wurde mit dem Rettungswagen gefahren.

