Sonneberg. In Sonneberg gab es am Freitag einen tierischen Einsatz der Polizei.

Känguru reißt aus und vergnügt sich mit Erdbeeren und im Pool

Ein abenteuerlustiges Känguru aus dem Sonneberger Tierpark hat die Polizei auf Trab gehalten. Nach Angaben des Freien Wortes vergnügte sich Speedy, so der Name des Bennet-Känguru, zuerst an Erdbeeren und badete dann in einem aufblasbaren Pool.

Nachdem das Tier betäubt wurde, kam es zurück in den Tierpark in Sonneberg-Neufang. Es war laut Polizei nicht das erste Mal für den Ausreißer. Nun will der Tierpark den Zaun erhöhen.

