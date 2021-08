Kater im Landkreis Nordhausen angeschossen - Polizei sucht nach Zeugen

Sülzhayn. Im Landkreis Nordhausen haben Unbekannte einen Kater mit einem Schuss verletzt. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Bereits am 25. Juli ist in Sülzhayn einen Kater durch einen Schuss verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war den Besitzern das untypische Verhalten ihres 10 Jahre alten Katers aufgefallen.

Beim näheren Hinschauen entdeckten sie eine Verletzung am Rücken. Diese stellte sich am darauffolgenden Tag beim Tierarzt als Schussverletzung heraus. Die Verletzungen wurden dem Tier am 25. Juli, zwischen 10 und 12 Uhr, zugefügt.

Aufgrund des hohen Tieralters bewegt sich der Kater nur in einem geringen Radius, sodass der Tatort in der Gegend um die Mühlbergstraße liegt. Das Tier konnte gerettet werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die möglicherwiese Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

Mehr Polizeinachrichten aus Thüringen: