Feuerwehr rettet im Unstrut-Hainich-Kreis Katze aus zwölf Meter tiefem Brunnen

Wegen einer teilweise fehlenden Abdeckung war eine Katze in einen zwölf Meter tiefen Brunnen am Pferdemarkt in Schlotheim gefallen. Aufmerksame Jugendliche hatten das klägliche Miauen der Samtpfote gehört und einen Notruf abgesetzt.

Foto: Feuerwehr Obermehler/Silvio Dietzel, Tierheim Mühlhausen