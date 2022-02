Kein Führerschein, kein Kennzeichen - 59-Jähriger in Weimar wieder betrunken unterwegs

Die Polizei in Weimar traf an einer Tankstelle auf einen alten Bekannten (Symbolbild).

Weimar. In Weimar wurde die Polizei gerufen, weil ein offenbar betrunkener Mann im Auto unterwegs war. Am Einsatzort trafen die Beamten auf einen alten Bekannten.

Als ziemlich unbelehrbar hat sich ein 59-jähriger Autofahrer in Weimar erwiesen. Laut Polizei war er am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr betrunken an einer Tankstelle kontrolliert worden, nachdem ein aufmerksamer Mitarbeiter die Ordnungshüter gerufen hatte. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass der Mann keine 24 Stunden zuvor, am Montagnachmittag, schon einmal mit der Polizei zu tun gehabt hatte.

Montag 2,62 und Dienstag 1,88 Promille

Am Tatort verlor er allerdings sein vorderes Kennzeichen. Die Beamten suchten ihn daraufhin in seiner Wohnung auf, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Dass das Nummernschild an seinem Auto fehlte, fiel am Dienstag auch dem Tankstellenmitarbeiter auf – ebenso wie die Tatsache, dass der Besucher offenkundig betrunken war.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Diesmal ergab eine Atem-Alkoholkontrolle bei dem 59-Jährigen „nur" 1,88 Promille. Auch Blut musste der Betrunkene erneut abgeben. Die Überwachungsvideos der Tankstelle sicherte die Polizei als Beweismaterial.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen: