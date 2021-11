Einen Gullideckel beiseiteschieben sei kein Kavaliersdelikt, mahnt die Polizei. Wer so etwas macht, gefährde andere Menschen und nehme ihre Verletzungen oder sogar ihren Tod billigend in Kauf, hieß es.

Kein Kavaliersdelikt: Unbekannte entfernen Gullideckel in Erfurt

Erfurt. Die Erfurter Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Unbekannte hatten am Wochenende einen Gullideckel entfernt und mitten auf die Straße gelegt.

Samstagmorgen kurz vor 3 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Rettungssanitäter in Erfurt in der Andreas-Gordon-Straße/Ecke Nordhäuser Straße einen Gullideckel, der mitten auf der Straße lag. Daneben befand sich der offene Kanalschacht. Die hinzugerufenen Polizisten setzten den schweren, gusseisernen Deckel wieder auf die Schachtabdeckung und fertigten eine Anzeige wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Polizei warnt in diesem Zusammengang: Diese Handlung ist kein Kavaliersdelikt. Wer so etwas macht, gefährdet andere Menschen und nimmt ihre Verletzungen oder sogar ihren Tod billigend in Kauf.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zeugen, die Samstagnacht zwischen Mitternacht und 3 Uhr verdächtige Personen auf der Straße gesehen haben, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Erfurt Nord unter der Telefonnummer 0361/78400) zu melden.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: