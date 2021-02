Themar Unbekannte scheuchen Pferde in der Südthüringer Kleinstadt auf. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Keine Gnade mit Tieren auf Gnadenhof in Themar

Noch gegen unbekannt ermittelt die Polizei wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz in Themar. Doch die Beamten hoffen, Hinweise von Zeugen zu bekommen, damit die Tierquäler, die in der Südthüringer Kleinstadt am Werke wahren, zur Rechenschaft gezogen werden können.

Unbekannte betraten am Dienstag kurz nach Mitternacht das Gelände eines Tiergnadenhofs in der Meininger Straße. Sie kappten die Stromversorgung einer Koppel, auf der Pferde standen und scheuchten im Anschluss die Tiere auf. Ein blindes Pferd flüchtete panisch, verletzte sich dabei und musste von einem Tierarzt versorgt werden, teilt die Polizei mit.

Da die Überwachungstechnik den Besitzer alarmierte, konnte er schnell zur Weide eilen und sich um die Tiere kümmern.

Wer Angaben zum Vorfall machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Hildburghausen unter Telefon: 03685/7780.