Ermittlungen ergaben, dass eine unbekannte Person in einem Kellerabteil gezündelt hatte. (Symbolbild)

Kellerbrand in Erfurt: Anwohner aus dem Schlaf gerissen

Erfurt Im Keller eines Wohnhauses in der Erfurter Innenstadt ist in der Nacht zum Donnerstag ein Brand ausgebrochen. Mehrere Bewohner mussten das Gebäude verlassen.

Mehrere Anwohner wurden in der Nacht zum Donnerstag in der Erfurter Innenstadt aus dem Schlaf gerissen. Grund war ein Feuer, das kurz nach Mitternacht im Kellerbereich eines Wohnhauses in der Stauffenbergallee ausgebrochen war, teilte die Polizei mit.

Polizei und Feuerwehr evakuierten vorsorglich mehrere Personen aus dem Gebäude. Ermittlungen ergaben, dass eine Unbekannter in einem Kellerabteil gezündelt hatte. Das Feuer griff schließlich auf eine angrenzende Parzelle und Hauselektrik über.

Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Allerdings entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

