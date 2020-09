Kind auf Fahrrad prallt mit Auto zusammen - und wird nun gesucht

Am Montagmorgen war ein VW-Fahrer auf der Straße Steinräum in Richtung Kreisverkehr B89 unterwegs. Ein bisher unbekannter Junge fuhr mit seinem Mountainbike, vermutlich auf dem Weg zur Schule, auf dem Radweg neben der Bundesstraße aus Richtung Föritztal in Richtung Sonneberg. Kurz vor der Haltelinie des Kreisverkehrs fuhr das Kind in die Beifahrertür des Transporters.

Nachdem sich der Transporter-Fahrer nach dem Wohlergehen erkundigt hatte, stieg der ungefähr zwölf Jahre alte Junge wieder auf sein Rad und fuhr in Richtung Sonneberg weiter. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere das Kind, sich unter der Telefonnummer 03675/8750 mit der Polizeiinspektion Sonneberg in Verbindung zu setzen.

