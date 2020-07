Schafhausen. Auf einem Bauernhof in Südthüringen ist ein Kind bei einem Unfall schwer verletzt worden. Es wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Kind bei Unfall in Futtermittelmaschine schwer verletzt

Bei einem Unfall ist am Mittwoch ein sechsjähriges Kind auf einem Bauernhof in Schafhausen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen schwer verletzt worden. Wie MDR Thüringen berichtet, war das Kind aus noch ungeklärter Ursache mit den Beinen in die Walze einer Futtermittelmaschine geraten.

Angehörige konnten noch den Notausschalter betätigen. Das schwer verletzte Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Der genaue Unfallhergang sei noch unklar. In die Maschine werden Futtermittel über ein Fließband transportiert.

