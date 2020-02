Kind erfindet Vorfall an einer Schule in Nordhausen

In den zurückliegenden zwei Wochen ist die Käthe-Kollwitz-Schule in den Fokus der sozialen Netzwerke geraten. Ein Schüler der Schule hatte ein verdächtiges Ansprechen von Kindern durch einen Mann in einem Auto in den Raum gestellt und später eingeräumt, sich diesen Vorfall nur ausgedacht zu haben, teilt die Nordhäuser Polizei mit. Der vermeintliche Vorfall habe für viel Wirbel in den verschiedenen Gruppen der sozialen Netzwerke gesorgt. Eine Anzeige bei der Polizei gab es aber nicht.

Die Schulleiterin hat sich nun an die Polizei gewandt und bestätigt, dass der Vorfall nur ausgedacht war. Der Nordhäuser Polizei sind derzeit im Stadtgebiet von Nordhausen keinerlei Fälle eines verdächtigen Ansprechens von Kindern bekannt. „Wir weisen darauf hin, bevor in den sozialen Netzwerken Panik verbreitet wird, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Dort werden die Vorfälle geprüft und – wenn erforderlich – auch die Bevölkerung rechtzeitig informiert“, unterstreicht Polizeisprecherin Fränze Töpfer. Eltern sollten das Verhalten ihrer Kinder sensibilisieren und auch auf ausgedachte Geschichten und deren Folgen hinweisen.

