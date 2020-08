Kinderwagen im Hausflur brennen – Feuerwehreinsatz im Mehrfamilienhaus

Mehrere Kinderwagen in einem Hausflur sollen Feuer gefangen haben (Symbolfoto).

Hildburghausen. Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus sorgte für einen Einsatz der Feuerwehr in Hildburghausen. Zwölf Menschen mussten das Gebäude verlassen.

Bei einem Brand in Hildburghausen mussten am Sonntag zwölf Personen ein Mehrfamilienhaus verlassen. Wie die Polizei mitteilt, brach der Brand gegen 20.15 Uhr im Flur des Hauses in der „Unteren Marktstraße“ aus. Nach MDR-Informationen hatten mehrere Kinderwagen Feuer gefangen.

Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Einschätzungen bei etwa 7500 Euro.

Alle zwölf Bewohner mussten das verqualmte Gebäude verlassen. Verletzt wurde niemand.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

