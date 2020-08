Kindesmissbrauchsverfahren von Münster: Festnahme in Thüringen

Das Foto der Polizei zeigt einen Serverraum im Keller des Hauptverdächtigen im Münster-Verfahren. In Münster hat die Polizei Fälle von Kindesmissbrauch aufgedeckt, deren Ausmaß noch völlig offen ist. Nach Durchsuchungen an zwölf Orten stellte die Behörden Festplatten und Datenträger mit mehr als 500 Terabyte hochprofessionell verschlüsselten Materials sicher. (Archiv)

Erfurt/Pirna/Köln/Münster. Am Dienstag wurde ein 22-jähriger Mann aus Erfurt festgenommen, der einen Jungen missbraucht haben soll, der auch in Verbindung mit den Pädophilen von Münster steht.

In dem großen Kindesmissbrauchsverfahren von Münster führen Spuren nach Thüringen und Sachsen. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Köln bestätigte dem MDR, dass am Dienstag ein 22-jähriger Mann aus Erfurt festgenommen worden ist. Gleichzeitig wurde ein 55-jähriger Mann aus dem sächsischen Pirna verhaftet. Beiden Männern wird der sexuelle Missbrauch eines Kindes und der Besitz kinderpornographischen Materials vorgeworfen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft stehen die Männer im Verdacht einen der Opfer-Jungen aus dem Münster-Verfahren in Pirna sexuell missbraucht zu haben. Dem 22-jährigen aus Erfurt werde ein Fall, dem 55-jährigen aus Pirna vier Fälle vorgeworfen. Nach MDR-Recherchen ist der schwere Missbrauch offenbar auf Datenträgern im Rahmen der Auswertung durch die Ermittler in Nordrhein-Westfalen gefunden worden.

Beschuldigter Erfurter wurde in Kassel aufgegriffen

Der Beschuldigte aus Erfurt sollte am Dienstag durch Beamte des Thüringer Landeskriminalamtes festgenommen werden. Allerdings wurde er an seiner Erfurter Adresse nicht angetroffen. Durch Ermittlungen der Fahnder konnte er aber noch am selben Tag in Kassel aufgefunden werden. Der 55-jährige wurde ebenfalls nicht in seinem Heimatort Pirna, sondern in Dresden durch LKA-Fahnder festgenommen. Laut Staatsanwaltschaft sitzen beide derzeit in Untersuchungshaft. In der Staatsanwaltschaft Köln werden alle Verfahren aus dem Münster-Fall, die sich gegen Unbekannt richten, in einer speziellen Taskforce ausgewertet. Bei diesen Ermittlungen sind die Fahnder auf die Männer aus Erfurt und Pirna gestoßen.

500 Terabyte an Daten im Hauptfall sichergestellt

Im Juni dieses Jahres wurden bekannt, dass von Münster aus mindestens drei Jungen im Alter von fünf, zehn und zwölf Jahren deutschlandweit pädophilen Männern zum Missbrauch angeboten worden sein sollen. Nach MDR THÜRINGEN-Recherchen ist einer dieser drei Jungen das mutmaßliche Opfer der beiden Männer aus Erfurt und Pirna. Die Polizei in Münster hatte 2018 bei Ermittlungen im Internet Angebote kinderpornographischen Materials entdeckt. Dabei führte die Spur zur einer IP-Adresse eines Rechners und zu einem 27-jährigen Hauptbeschuldigten aus dem Raum Münster. Er soll den Missbrauch der Jungen und die Produktion des Materials organisiert haben. In dem gesamten Verfahren hat die Polizei rund 500 Terabyte an Daten und entsprechendes Filmequipment sichergestellt. Bei den ersten Ermittlungen wurden im Juni dieses Jahres elf Beschuldigte festgenommen, von denen sieben in Untersuchungshaft sitzen.

Lesen Sie dazu auch:

Gartenlaube im Missbrauchsfall von Münster abgerissen

Missbrauchsfall Münster: Zwei weitere mögliche Opfer

Missbrauch in Münster: Kramp-Karrenbauer will harte Strafen