Komplette Pflastersteinstraße geklaut: Polizei nimmt Mann aus Thüringen fest

Zittau/Erfurt. Die Polizei hat einen Mann aus Erfurt festgenommen, der unter dem Verdacht steht, in Zittau Pflastersteine einer kompletten Straße gestohlen zu haben.

Die Polizei hat am Dienstagmorgen in Erfurt-Hochstedt einen 55-Jährigen festgenommen, nachdem sein Grundstück durchsucht worden war. Der Mann steht unter dem Verdacht, gemeinsam mit einem Komplizen Ende des vergangenen Jahres in Zittau Pflastersteine für eine komplette Straße geklaut zu haben. Laut MDR Thüringen hatten die beiden Männer vor dem Bahnhof eine Ladestraße regelrecht "entpflastert".

Bei dem Beutegut soll es sich um rund 112 Tonnen Granitpflaster handeln. Nach ersten Ermittlungen hatten die Männer bereits etliche Steine über das Internet weiterverkauft und damit rund 45.000 Euro verdient. Wie MDR Thüringen weiter berichtet, hat die Polizei auf dem Drei-Seiten-Hof des 55-Jährigen umfangreiches Beweismaterial gesichert.

Aufmerksam wurde die Polizei demnach durch Zeugenhinweise nachdem öffentlich gefahndet wurde. Der Mann soll nun nach Sachsen überstellt werden. Gegen ihn wird wegen besonders schweren Diebstahls, Betrugs und Sachbeschädigung ermittelt.

NEU! Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.