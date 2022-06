Kontrolle eines E-Scooter-Fahrer bringt großen Drogenfund in Frankenblick

Frankenblick. Die Polizei kontrollierte einen E-Scooter-Fahrer. Dadurch kamen die Beamten einer größeren Menge Drogen auf die Spur.

Am Dienstagabend hielten Polizisten einen E-Scooter-Faher an und stellten später mehrere Kilo Drogen in seiner Wohnung in Frankenblick sicher. Der 33-Jährige war zu schnell an den Polizisten vorbei gefahren. Bei der folgenden Kontrolle fanden die Beamten 500 Gramm Cannabis in dem Rucksack, welchen der Mann bei sich trug, so die Polizei.

Der zuständige Richter ordnete daraufhin die Durchsuchung der Wohnung des 33-Jährigen an. Dort fanden die Polizisten mehrere Kilogramm Cannabisblüten sowie etliche Kilogramm Haschisch. Außerdem wurde laut Polizei Betäubungsmittel sichergestellt.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach der vorläufigen Festnahme des Mannes erließ die Staatsanwaltschaft Meiningen einen Haftbefehl beim Amtsgericht Sonneberg. Eine Entscheidung darüber wird noch im Laufe des heutigen Tages erwartet.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.