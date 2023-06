Plastikfläschchen lösen Feuerwehreinsatz in Sondershausen aus

Die Feuerwehr rückte am Freitag in die Frankenhäuser Straße aus.

Sondershausen. In Sondershausen musste die Feuerwehr am Freitag wegen eines Wohnungsbrandes ausrücken. Bei dem Einsatz wurden mehrere Katzen gerettet.

25 Kameraden der Feuerwehren Bebra, Stockhausen und Mitte, Polizei und Rettungsdienst waren am Freitag gegen 10.45 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Haus in der Frankenhäuser Straße gerufen worden. In einer Wohnung in der zweiten Etage hatte sich bereits starker Rauch entwickelt. Grund waren drei Plastikfläschchen auf dem angeschalteten Herd.

Feuerwehr rettet drei Katzen



Die Wohnungsbesitzerin hatte das Haus verlassen. Zum Glück aber das Fenster offengelassen, so konnte der Rauch abziehen. Die starke Wärmeentwicklung durch das schmorende Plastik hätte auch zu einem Brand führen können, erklärte Stadtbrandmeister Markus Pößel. Die Wohnungstür war beim Eintreffen der Feuerwehr schon sehr warm.

Die Kameraden wären überdies schneller vor Ort gewesen, wäre die Meldung korrekt gewesen. Der Anrufer bei der Rettungsleitstelle, so berichtete Pößel, hatte als Brandort die Günterstraße und nicht Frankenhäuser Straße genannt. Durch die Baustelle in der Puschkinstraße verzögerte sich die Anfahrt der Feuerwehren zusätzlich. Die Feuerwehren kamen aber rechtzeitig und konnten auch die drei Katzen in der verrauchten Wohnung ins Freie bringen. Die übrigen Hausbewohner hatten sich bereits ins Freie begeben

