Erfurt. Ein Mann wollte in einem Laden in der Erfurter Krämpfervorstadt anschreiben lassen. Es kam zum Streit.

Kunde außer Rand und Band schlägt mit gusseiserner Pfanne um sich

Für reichlich Ärger hat am Donnerstag ein 20-Jähriger Mann in einem Geschäft in der Erfurter Blumenschmidtstraße gesorgt.

Wie die Polizei mitteilt, betrat er gegen 18.30 Uhr den Laden und wollte Waren anschreiben lassen.

Ein Mitarbeiter wollte das nicht, es kam zum Streit. Als der 20-Jährige aus dem Laden befördert wurde, schlug und kratzte er den 24-jährigen Mitarbeiter und beschädigte dabei dessen Smart-Watch.

Zudem schlug er mit einer gusseisernen Pfanne um sich, ohne dabei jemanden zu treffen.

