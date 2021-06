Kunde schlägt auf Ladenmitarbeiter ein, weil ihm die Kassenschlange zu lang ist

Weil in einem Markt keine zusätzlichen Kassen geöffnet wurden, eskalierte ein 46-Jähriger in Mühlhausen.

Die Ungeduld eines Mannes am Donnerstag in Mühlhausen lässt einen nur mit dem Kopfschütteln und hat nun strafrechtliche Konsequenzen.

Dem 46-Jährigen dauerte es an der Kasse des Getränkemarktes in einem Einkaufsmarkt in der Industriestraße zu lange. Da die Öffnung einer weiteren Kasse nicht möglich war, schlug der Kunde unvermittelt auf einen 35-jährigen Mitarbeiter des Marktes ein, so die Polizei.

Als der Marktleiter schlichten wollte, drohte der Angreifer ihm. Noch vor Eintreffen der Polizei verließ der 46-Jährige den Markt. Er konnte wenig später zu Hause angetroffen werden. Dort schwieg er zum Geschehen.

Eine Videoüberwachung zeichnete die Geschehnisse im Getränkemarkt auf. Gegen den ungeduldigen Kunden wird nun wegen Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. Der Mitarbeiter erlitt leichte Verletzungen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen