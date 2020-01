Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ladendieb bei Real steckt in Drehtür fest

Ein Ladendieb hat im Real-Markt nicht mit der Cleverness einer Mitarbeiterin gerechnet – und landete abholbereit in der Falle.

Mitarbeitern war am Mittwochnachmittag ein junger Mann aufgefallen, berichtete die Weimarer Polizei. Als er den Laden mit einer augenscheinlich vollen Tasche verlassen wollte, ohne bezahlt zu haben, sprachen sie ihn an. Er reagierte nicht, sondern eilte in Richtung Ausgang. Geistesgegenwärtig betätigte eine Mitarbeiterin allerdings den Notknopf der automatischen Drehtür genau in dem Moment, als sich der Dieb darin befand. So eingesperrt, musste er bis zum Eintreffen der Polizisten verharren. Bereits vor einigen Jahren hatte eine Real-Mitarbeiterin mit demselben Trick einen Ladendieb gestoppt – was sich scheinbar in Gaunerkreisen nicht herumgesprochen hat.

Die Polizei fand bei dem 18-Jährigen aus Mecklenburg-Vorpommern mehrere Bluetoothboxen im Gesamtwert von über 1000 Euro. In der Vernehmung gab er an, dass ihn mehrere Unbekannte zur Tat gezwungen hätten.