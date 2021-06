Ladendieb verliert auf Flucht Telefon und verlangt es später im Laden zurück

Hildburghausen Ein Ladendieb kehrte kurze Zeit nach vollbrachter Tat in das Geschäft zurück - ohne Reue und Diebesgut, dafür mit einer Forderung.

Ein 23-Jähriger entwendete am Donnerstag gegen 16:30 Uhr eine Musikbox aus einem Geschäft in der Straße "Am Friedhof" in Hildburghausen. Auf seiner Flucht verlor er sein Telefon und die Mitarbeiterin, die ihm hinterherlief, hob dieses auf. Der Dieb drehte sich um und sah, was passierte, flüchtete aber im Anschluss weiter.

Einige Zeit später kam er zum Geschäft zurück und bat um die Herausgabe seines Mobiltelefons, wollte aber selbst seine Personalien nicht angeben, weil er angab, nichts gestohlen zu haben.

Um den Sachverhalt zu klären kamen die Beamten der Hildburghäuser Polizei und nahmen die persönlichen Angaben und die Anzeige auf. Von der Musikbox fehlte jedoch jede Spur.

Kunde schlägt auf Ladenmitarbeiter ein, weil ihm die Kassenschlange zu lang ist

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen