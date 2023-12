Ladendiebstahl mit präpariertem Rucksack und ein Falschgeldverteiler: Die Polizeimeldungen aus Jena

In Jena hat ein Mann versucht, Waren im Wert von 800 Euro in einem manipuliertem Rucksack zu stehlen. (Symbolbild)

Jena. In Jena hat ein Mann in der Nacht falsche 50-Euro-Scheine verteilt. Außerdem sucht die Polizei Zeugen nach zwei Unfällen mit Unfallflucht. Diese und weitere Polizeimeldungen:

Bereits am 21. November trug sich in der Karl-Liebknecht-Straße in Jena ein Verkehrsunfall zu, bei dem sich ein Radfahrer schwer verletzte. Ein Autofahrer parkte vom rechten Fahrbandrand aus, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Radfahrer wich aus und geriet dabei in die Straßenbahnschiene. Beim anschließenden Sturz wurde er schwer verletzt. Laut Polizeimeldung öffnete die Autofahrerin anschließend nur kurz die Seitenscheibe und fuhr pflichtwidrig davon.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Insbesondere der Ersthelfer wird gebeten, sich unter der 03641 - 810 und der Angabe des Aktenzeiches VUS/0316922/2023 zu melden.

Ladendieb mit präpariertem Rucksack

Ein 28-Jähriger hat am Mittwochabend in einer Müller-Filiale versucht, Waren im Wert von 800 Euro zu stehlen. Dazu nutzte der Mann einen präparierten Rucksack, um das Anti-Diebstahlsystem des Ladens auszutricksen, heißt es in einer Meldung der Polizei. Eine Mitarbeiterin bemerkte dies jedoch und alarmierte die Beamten. Die nahmen seine Personalien auf und sprachen einen Platzverweis aus.

Geldfälscher in der Innenstadt

Eine Streife stellte in der Nacht zu Donnerstag einen 37 Jahre alten Mann fest, der im Vorfeld dabei beobachtet wurde, wie er wahllos 50-Euro-Scheine am Fürstengraben verteilte. Laut Angaben der Polizei stand der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Als die Beamten die Scheine überprüften, stellte sich heraus, dass sie nicht echt waren.

Daraufhin hätten die Beamten die Identität des Mannes feststellen wollen, wogegen er sich mit Schlägen und Tritten geweigert hätte. Er sei anschließend gefesselt und in Gewahrsam genommen worden. Erst am Morgen wurde er entlassen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Unfallzeuge in Kahla gesucht

Bereits am 1. Dezember ereignete sich im Ölwiesenweg in Kahla ein Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer ein geparktes Auto beschädigte und sich anschließend entfernte. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und übermittelte das Kennzeichen dem Geschädigten. Am Verursacherfahrzeug konnte die Polizei entsprechende Unfallspuren feststellen. Jetzt suchen die Beamten den Zeugen, um den Verursacher überführen zu können. Er oder sie wird gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Saale-Holzland (Tel.: 036428 640) oder per Mail PI.Saale-Holzland@polizei.thueringen.de unter Angabe des Aktenzeichens VUS/0314159/2023 zu melden.

Wem gehöre ich?

Die Polizei sucht den Besitzer dieses Fahrrades. Der Besitzer wird gebeten, sich bitte unter Angabe des Aktenzeichens SPH/0313516/2023, via Mail: ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de bzw. via Tel.: 03641 810 bei der Polizei Jena melden. Das blau-silberne Herrenrad der Marke Haibike wurde 30. November im Bereich des Burgauer Wegs sichergestellt, wie die Polizei in einer Meldung schreibt.

