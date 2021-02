Lage auf den Straßen in und um Weimar weiter erheblich beeinträchtigt

Die Kälte nach dem Schnee hat nicht besser gemacht. Vor allem die Schneemassen in Nebenstraßen und auf Parkplätzen sorgen für Chaos auf den Verkehrswegen. Hinzu kam teilweise erhebliche Glätte auf der Fahrbahn. Verbunden mit dem noch verbliebenen Schnee, fuhren sich immer wieder Lkw fest. Der Versuch, diese zu befreien, zog stets weitere Beeinträchtigungen nach sich.

Am Dienstagmittag dauerte es fast vier Stunden, bis die betroffenen Laster in der Jenaer Straße wieder befreit waren und sich der Rückstau allmählich auflöste.

Ebenfalls Lkw, aber auch andere Lieferfahrzeuge waren Ursache für Behinderungen beispielsweise im Gewerbegebiet U.N.O. In Ermangelung von Park- und Abstellflächen für die Fahrzeuge auf den jeweiligen Firmengeländen stellten sich die Fahrer an den Straßenrand. Da die befahrbare Fläche ohnehin schon gering war, wurde die Durchfahrtsbreite hierdurch noch weiter eingeschränkt.

Hilfe am Balkon geleistet

Eine Frau aus Weimar Nord bat am Dienstag die Polizei um Hilfe. Am späten Abend vernahm die 65-Jährige ein lautes Geräusch und musste feststellen, dass die Markise ihres Balkons abgerissen war. Danach drohte sie, nach unten auf die Straße zu fallen. Die Kräfte der Frau reichten nicht aus, um sie wieder sicher auf den Balkon zu ziehen. Mit vereinten Kräften der Polizisten konnte die Gefahr gebannt werden und die Markise vorerst auf den Balkon abgelegt werden.

„Einbrecher gestellt“

Weil er den Schein einer Taschenlampe in einem Mehrfamilienhaus wahrnahm, informierte ein Anwohner aus der Schwanseestraße die Polizei. Während der Zeuge auf das Eintreffen der Polizei wartete, begab sich die Person mit der Taschenlampe über das Grundstück in ein weiteres Gebäude. Hier konnte der Mann gestellt werden. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem vermeintlichen Einbrecher um einen weiteren Anwohner handelte, der auf der Suche nach seiner Katze war.

Flucht nach Verkehrsunfall

Auf einem Supermarktparkplatz in Berlstedt ist am Dienstag ein Autofahrer nach einem Unfall geflüchtet. Ein Zeuge habe laut Polizeimitteilung beobachtet, wie der Fahrer eines Mercedes beim Ausparken rückwärts gegen einen ebenfalls auf dem Parkplatz stehenden Opel stieß. Danach fuhr der Mann davon. Durch das Kennzeichen, welches sich der Zeuge gemerkt hatte, konnte der Fahrer später zu Hause aufgesucht werden. An seinem Wagen fanden die Polizisten Unfallschäden. Ob er den Zusammenstoß nicht bemerkte ist nun Gegenstand der Ermittlung.

