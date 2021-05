Lagerhalle in Apolda steht in Flammen - Kriminalpolizei ermittelt

Apolda. In Apolda hat am frühen Mittwochmorgen eine Lagerhalle gebrannt. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, es entwickelte sich starker Qualm.

Nach einem Lagerhallenbrand bei einer Kunststofftechnikfirma in Apolda hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Der Brand war am Mittwoch in den frühen Morgenstunden ausgebrochen und konnte eine Stunde später gelöscht werden, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Ersten Schätzungen des Betriebsleiters der Firma zufolge belaufe sich der Schaden auf mehrere 10.000 Euro. Nach dem Feuer könne die Firma die Produktion zunächst nicht aufnehmen.

Lagerhalle in Apolda steht in Flammen Lagerhalle in Apolda steht in Flammen Die Feuerwehr Apolda wurde Mittwochmorgen gegen 4.35 Uhr zum Brand einer Lagerhalle eines Kunststoff verarbeitenden Betriebs in der Utenbacher Straße in Apolda alarmiert. Foto: Johannes Krey | JKFotografie & TV / Johannes Krey

Lagerhalle in Apolda steht in Flammen Bereits auf der Anfahrt war eine massive Rauchentwicklung aus der Lagerhalle mit angrenzenden Sozialtrakt sichtbar. Foto: Johannes Krey

Lagerhalle in Apolda steht in Flammen Aufgrund der Größe der Lagerhalle alarmierte die Einsatzleitung sämtliche Feuerwehren der Stadt und des Umkreises nach. Foto: Johannes Krey

Lagerhalle in Apolda steht in Flammen Mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz gingen zunächst zur Lageerkundung in das Gebäude. Foto: Johannes Krey



Lagerhalle in Apolda steht in Flammen Der Brand konnte dann schnell gefunden werden. Foto: Johannes Krey

Lagerhalle in Apolda steht in Flammen Ein Elektroschaltschrank fing Feuer und griff auf eine daneben stehende Spritzgussmaschine und Kunststoffgranulat über. Foto: Johannes Krey

Lagerhalle in Apolda steht in Flammen Dabei entstand eine massive Rauchentwicklung in der gesamten Lagerhalle. Foto: Johannes Krey

Lagerhalle in Apolda steht in Flammen Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Foto: Johannes Krey



Lagerhalle in Apolda steht in Flammen Anschließend wurde der Brandbereich mit einer Wärmebildkamera mehrfach auf weitere Hitze- und Glutnester überprüft und das Gebäude mit mehreren Lüftern zwangsbelüftet. Foto: Johannes Krey

Lagerhalle in Apolda steht in Flammen Trotz der schnellen Löschmaßnahmen kam es zu massiven Schäden an der Spritzgussmaschine sowie durch die Rußablagerungen an weiteren Maschinen und dem Gebäude. Foto: Johannes Krey

Lagerhalle in Apolda steht in Flammen Der Betrieb in der Firma kann derzeitig nicht fortgeführt werden. Foto: Johannes Krey

Lagerhalle in Apolda steht in Flammen Mitarbeiter wurden nicht verletzt. Foto: Johannes Krey



Lagerhalle in Apolda steht in Flammen Die Polizeiinspektion Apolda und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Foto: Johannes Krey

Lagerhalle in Apolda steht in Flammen Nach ersten Erkenntnissen führte ein technischer Defekt zu dem Brand. Foto: Johannes Krey

