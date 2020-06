Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lampen am Landesverwaltungsamt beschädigt – Platzverweis aus Avenida-Therme – Skulptur entwendet

An mehreren Stromkästen, Bushaltestellen und Garagenwänden in Bad Berka haben Unbekannte mehrere Graffiti angebracht. Alle Schriftzüge, deren Verfasser offensichtlich zur Anhängerschaft eines Thüringer Fußballvereins zählen, seien mit roter Farbe an die jeweiligen Flächen gesprüht worden, teilt die Polizei am Montag mit.

Die dadurch entstandene Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Lampen am Landesverwaltungsamt beschädigt

Einen Schaden von etwa 700 Euro verursachten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag am Jorge-Semprun-Platz in Weimar. Mittels eines spitzen Gegenstandes beschädigten der oder die Täter zwei in den Boden eingelassene Strahler im Bereich der Arkaden des Landesverwaltungsamtes.

Diese Beschädigungen sind nach Auskunft der Polizei nicht die ersten in diesem Bereich. Bereits Anfang des Monats wurden zwei der Bodenlampen beschädigt, in der Nacht zuvor wurden die Wände mit Graffiti beschmiert.

Die Polizei Weimar sucht Zeugen zu den Vorfällen. Hinweise bitte an die 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de.

Audi-Fahrer bei Unfall lebensbedrohlich verletzt

Gäste aus Avenida-Therme verwiesen

Anzeigen wegen Hausfriedensbruch wurden am Sonntag gegen fünf Männer aus dem Landkreis Gotha erstattet. Die 15 bis 25-Jährigen waren Gäste in der Avenida-Therme. Da sie sich aber nicht den Regeln der Badeanstalt entsprechend benahmen und die Anweisungen des Personals ignorierten, sollten sie der Therme verwiesen werden. Trotz mehrmaliger Aufforderung verließen sie das Bad aber zunächst nicht. Erst als die Polizei eintraf, verließen sie mürrisch das Bad.

Skulptur entwendet

Bereits Mitte Mai, vermutlich in der Nacht vom 14. auf den 15. Mai, entwendeten Unbekannte eine Skulptur aus dem Steinbruch in Ehringsdorf. Es handelt sich hierbei um eine 20 mal 30 mal 35 Zentimeter große Arbeit aus grauem Sandstein, die einen geduckten Mann zeigt.

Aufgrund des Gewichtes von rund 40 Kilo entwendeten der oder die Diebe eine in der Nähe stehende Schubkarre gleich mit. Der Bildhauer gibt den Wert der Skulptur mit etwa 3000 Euro an. Hinweise zum Werk oder zu möglichen Tätern nimmt die Polizei Weimar entgegen.