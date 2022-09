Lastwagen verliert auf 20 Kilometern Diesel auf A9

Ein 35-jähriger Lkw-Fahrer war am Montag gegen 9 Uhr mit seinem Sattelzug auf der A9 bei Münchberg in Richtung Berlin unterwegs. Wie die Hofer Verkehrspolizei am Dienstag mitteilt, schlug eine Leitung in der Nähe des Dieseltanks leck. Das hatte weitreichende Folgen.