Lauter Partylärm in Erfurt unter Corona-Regeln

Erfurt. Polizeieinsatz am späten Freitagabend wegen Partylärms - trotz geltender Sperrstunde. Doch der 22-jährige Gastgeber war bestens vorbereitet.

Am späten Freitagabend meldete sich ein Anwohner aus der Erfurter Innenstadt bei der Polizei Erfurt Nord. Grund für seinen Anruf war die Beschwerde über Partylärm - trotz geltender Sperrstunde. Anstatt in einem gut gefüllten Lokal wurde in einem Wohnhaus gefeiert.

Der 22-jährige Gastgeber war laut Polizei bestens vorbereitet und hatte die Feierlichkeit angemeldet. Die Gästeschar zeigte den Beamten die erforderlichen Nachweise der 2G-Beschränkung und durfte, wenn auch leiser, weiterfeiern.