Ein leerstehendes Gebäude in Weimar ist in Brand geraten.

Weimar. Ein denkmalgeschütztes Gebäude im Norden Weimars ist am Donnerstagmorgen in Brand geraten.

Großbrand: Leerstehendes Gebäude in Weimar in Flammen

In Weimar ist ein leerstehendes Gebäude im Bereich Ettersburger Straße Kreuzung Bundesstraße 7 am Donnerstagmorgen in Brand geraten. Es handelt sich um die ehemalige sowjetische Mittelschule. Militärisch sei das Gelände zuletzt von der Sowjetarmee genutzt worden, das Gebäude selbst habe aber seit langer Zeit leer gestanden.

Das Feuer brach aus noch ungeklärter Ursache in dem Gebäude aus. Die Feuerwehr war am Morgen noch vor Ort, um Glutnester zu löschen.

Aufgrund der Größe des Brandes wurden alle Feuerwehren der Stadt Weimar alarmiert. Die Löschmaßnahmen seien äußerst schwierig verlaufen, weil das Gebäude schwer zugänglich ist. Das Gebäude brannte komplett nieder. Ein Übergreifen auf den angrenzenden Wald konnte aber verhindert werden.

Augenzeugen berichteten, dass die Flammen zum Teil bis nach Jena und Erfurt sichtbar waren.

Großbrand zerstört leerstehendes Gebäude in Weimar Großbrand zerstört leerstehendes Gebäude in Weimar In Weimar ist ein leerstehendes Gebäude am Donnerstagmorgen in Brand geraten. Es handelte sich um das ehemalige Offizierskasino „Altes Archiv“. Foto: Stefan Eberhardt

Die Löschmaßnahmen werden noch den ganzen Tag andauern.

Die Bundesstraße 7 und die Ettersburger Straße mussten während des Einsatzes komplett gesperrt werden.

Die Höhe des Schadens wird mehrere hunderttausend Euro betragen. Verletzt wurde niemand.

Das Gebäude gehöre dem Freistaat Thüringen, sagte ein Sprecher der Stadtverwaltung Weimar. In der Vergangenheit sei es von der Klassik Stiftung als Lager genutzt worden. Zuletzt habe es aber lange leer gestanden. Rund um das Gebäude gebe es viel wildes Gestrüpp und auch einige Bäume. Daher sei befürchtet worden, dass die Flammen auf die ausgetrockneten Pflanzen übergreifen würden. Das habe die Feuerwehr aber verhindert.

Die Polizeiinspektion Weimar hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Es werden weiterhin Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben zum Brand machen können. Bildmaterial, insbesondere Fotos und Videos, sind hierbei von hohem Interesse für die Polizei. Die Aufnahmezeit beschränkt sich dabei nicht nur auf den Zeitraum des Brandgeschehens, sondern auch auf Aufnahmen, welche im Laufe des Vortages erstellt wurden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeistation Weimar unter 03643-820 entgegen.

