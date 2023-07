Lkw durchbricht Leitplanke auf Landstraße bei Luisenthal

Luisenthal. Auf der Landstraße zwischen Oberhof und Luisenthal ist ein Sattelzug verunglückt. Für die Bergung kann es zu einer Vollsperung kommen.

Ein Lkw ist am Dienstagmittag L3247 südlich von Luisenthal verunglückt. Nach ersten Informationen kam der Sattelschlepper nach 12 Uhr offenbar beim Durchfahren einer engen Kurve zwischen Oberhof und Luisenthal bergabwärts unterhalb des Abzweiges nach Crawinkel von der Landstraße ab.

Der Lastkraftwagen durchbrach die Leitplanke und kippte im Graben unterhalb der Straße auf die Seite. Es gab demnach keine Verletzten. Der Fahrer konnte selbstständig aus dem Fahrerhaus klettern.

Die Absicherung der Unfallstelle übernahmen die Freiwilligen Feuerwehren Luisenthal und Ohrdruf. Auch die Rettungsambulanz Gotha war an der Unfallstelle.

Die Straße war zunächst nur kurzzeitig gesperrt. Zur Bergung des Lastzuges wird voraussichtlich noch einmal am späten Nachmittag oder am Abend eine kurzzeitige Vollsperrung erforderlich sein, schätzten Helfer vor Ort ein. In der übrigen Zeit kann vorsichtig an der Unfallstelle vorbei gefahren werden.

