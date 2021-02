Lkw-Fahrer baut bei Waltershausen alkoholisiert Unfall

Am Samstag gegen 10.45 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen Transporter informiert, der in Schlangenlinien fuhr und nun auf einem Parkplatz neben der B 88 kurz vor Ohrdruf stand. Polizeibeamte stellten beim 58jährigen Fahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab beachtlicht 2,49 Promille. Einen Verkehrsunfall wollte der Fahrer nicht verursacht haben. Zu zwei defekten Reifen gab er an, auf der Straße hätten Schrauben gelegen. An der Fahrstrecke aus Crawinkel in Richtung Ohrdruf gab es frische Unfallspuren an 20 Metern Leitplanke. Dies deckte sich auch mit der Information des Mitteilers. Am Ende war es dann wohl doch ein Verkehrsunfall unter Einwirkung von Alkohol. Es folgten Blutentnahme und Führerschein-Sicherstelleung.