Mörsdorf . Auf der A4 hat es am Freitagmorgen in der Nähe des Parkplatzes Teufelstal einen Unfall gegeben, bei dem zwei Lkw miteinander kollidierten.

Lkw kollidieren auf A4 - Flüssigzucker auf Fahrbahn

Bei einer Kollision von zwei Lastwagen auf der A4 in der Nähe des Parkplatzes Teufelstal (Saale-Holzland-Kreis) ist ein Fahrer verletzt worden. Ein 50-Jähriger sei mit seinem Laster am frühen Freitagmorgen von dem Parkplatz wieder in Richtung Dresden auf die Autobahn gefahren, teilte die Polizei mit.

Ein nachkommender 35-Jähriger bemerkte das zu spät und prallte mit seinem Sattelzug gegen das Fahrzeug. Durch den Unfall wurde der Tank am Laster des Älteren beschädigt, wodurch Flüssigzucker auslief. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Im Zuge der Aufräumarbeiten wurde ein Fahrstreifen gesperrt.

Es entstand nach ersten Schätzungen einen Sachschaden in Höhe von 70.000 Euro.