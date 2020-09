Lkw kollidiert mit Pkw – Fahrerloses Auto macht sich in Bad Salzungen selbstständig

Bei einem Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 62 zwischen Bad Salzungen und Langenfeld sind am Donnerstagvormittag ein Lkw und ein Auto kollidiert.

Laut Polizeiangaben wollte der Fahrer des Lkw von der linken auf die rechte Fahrspur wechseln. Dabei habe er einen Pkw übersehen, der in gleicher Richtung fuhr.

Die Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Dabei entstand ein hoher Sachschaden.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Fahrerloses Auto rammt Pkw

Ebenfalls am Donnerstagvormittag hat sich ein Auto auf einem Parkplatz in der Albert-Schweitzer-Straße in Bad Salzungen selbstständig gemacht. Nach Angaben der Polizei hatte die Eigentümerin vergessen, die Handbremse zu ziehen und den Wagen so ausreichend gegen das Wegrollen zu sichern.

Der Wagen rollte in einen weiteren Pkw, der ebenfalls auf dem Parkplatz geparkt wurde. An beiden Autos entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

