Ruhla. Bei einem Unfall in Ruhla ist am Samstagnachmittag eine 55-Jährige schwer verletzt worden.

Lkw streift Radfahrerin in Ruhla: Frau stürzt und verletzt sich schwer

Am Samstagnachmittag war ein 49-Jähriger mit seinem Lkw auf der Forststraße in Ruhla unterwegs. Vermutlich habe er eine 55-jährige Radfahrerin, die am rechten Fahrbahnrand stand, nicht wahrgenommen, teilte die Polizei mit.

Im Vorbeifahren streifte der Lkw die Radfahrerin, die dadurch stürzte und verletzt wurde. Der Lkw-Fahrer fuhr zunächst weiter und wurde erst später über den Unfall in Kenntnis gesetzt.

Die 55-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich. Gegen den Lkw-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

