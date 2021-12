Lkw-Unfall auf der A4 bei Erfurt - 56-Jähriger schwer verletzt

Erfurt. Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Unfall auf der A4 bei Erfurt schwer verletzt worden. Der Lkw war in die Mittelleitplanke gekracht, der Anhänger kippte zur Seite.

Dienstagabend ist es auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden zwischen den Anschlussstellen Erfurt-West und Erfurt-Ost zu einem schweren Lkw-Unfall gekommen.

Der Lastwagen war nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Mittelleitplanke gekracht. Daraufhin kippte der Anhänger um und blieb auf der Seite liegen. Der 56-jährige Fahrer aus der Oberlausitz wurde bei dem Unfall schwer verletzt, konnte sich aber selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Klinikum.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Noch bis Mitternacht Verkehrsbehinderungen

Durch den Unfall flogen mehrere Trümmerteile auf die Gegenfahrbahn Richtung Frankfurt. Zwei Autos wurden beschädigt, als sie Trümmerteile überfuhren.

Der vorläufige Sachschaden beläuft sich auf 70.000 Euro. Kurzzeitig war die Strecke in Fahrtrichtung Dresden komplett gesperrt. Der Verkehr läuft derzeit auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbei. Die Bergung wird mehrere Stunden andauern. Somit kommt es bis in die Mitternachtsstunden hinein zu Verkehrsbehinderungen.

Auf der B87 war am Morgen ein 12-Tonnen-Lkw von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich überschlagen und war auf dem Dach liegengeblieben.

Schwerer Unfall mit 12-Tonner auf B87 im Weimarer Land Schwerer Unfall mit 12-Tonner auf B87 im Weimarer Land Ein 12-Tonner ist auf der B87 aus Richtung Oberroßla in Richtung Abzweig Niederroßla verunglückt und hat sich überschlagen. Foto: Johannes Krey

Schwerer Unfall mit 12-Tonner auf B87 im Weimarer Land Wie die Polizeiinspektion Apolda auf Nachfrage mitteilt, hatte der Lkw plötzlich nach links gezogen, die Fahrerin hatte noch versucht, gegenzulenken, war dabei allerdings in den Straßengraben geraten und hatte sich dort überschlagen. Foto: Johannes Krey

Schwerer Unfall mit 12-Tonner auf B87 im Weimarer Land Die Bergung des Lkw gestaltete sich aufwendig. Foto: Johannes Krey

Schwerer Unfall mit 12-Tonner auf B87 im Weimarer Land Eine Spezialfirma rückte mit schwerem Gerät an. Foto: Johannes Krey



Schwerer Unfall mit 12-Tonner auf B87 im Weimarer Land Dabei wurde u.a. auch ein Autokran eingesetzt. Foto: Johannes Krey

Schwerer Unfall mit 12-Tonner auf B87 im Weimarer Land Dieser hob den 12-Tonner an und richtete ihn wieder auf. Foto: Johannes Krey

Schwerer Unfall mit 12-Tonner auf B87 im Weimarer Land Später wurde der Lkw dann abtransportiert und die Fahrbahn gereinigt. Foto: Johannes Krey

Schwerer Unfall mit 12-Tonner auf B87 im Weimarer Land Die Bundesstraße ist nun wieder befahrbar, der Unfall hatte sich gegen 8.30 Uhr ereignet. Foto: Johannes Krey



Schwerer Unfall mit 12-Tonner auf B87 im Weimarer Land Bis 14 Uhr hatten die Bergungsarbeiten angedauert, zeitweise war die Fahrbahn komplett gesperrt gewesen, später dann einspurig befahrbar. Foto: Johannes Krey

Schwerer Unfall mit 12-Tonner auf B87 im Weimarer Land Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Foto: Johannes Krey

Schwerer Unfall mit 12-Tonner auf B87 im Weimarer Land Andere Fahrzeuge waren am Unfall nicht beteiligt. Foto: Johannes Krey

Schwerer Unfall mit 12-Tonner auf B87 im Weimarer Land Wegen eines schweren Unfalls mit einem 12-Tonner-Lastwagen ist die B87 am Dienstag zeitweise komplett gesperrt gewesen. Laut Polizei war der Laster von der Straße abgekommen und hatte sich überschlagen. Foto: Johannes Krey



Schwerer Unfall mit 12-Tonner auf B87 im Weimarer Land Wegen eines schweren Unfalls mit einem 12-Tonner-Lastwagen ist die B87 am Dienstag zeitweise komplett gesperrt gewesen. Laut Polizei war der Laster von der Straße abgekommen und hatte sich überschlagen. Foto: Johannes Krey



Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: