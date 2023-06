Lkw zerstört auf A9 bei Bad Lobenstein Leitplanke auf 40 Metern

Ein Lkw-Fahrer ist am Freitagnachmittag an der Anschlussstelle Bad Lobenstein auf die A9 aufgefahren und hat die Leitplanke auf 40 Metern zerstört.

Bad Lobenstein. Ein 42-jähriger Lkw-Fahrer ist am Freitagnachmittag zu weit rechts auf die A4 bei Bad Lobenstein aufgefahren. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Ein 42-jähriger Autofahrer ist am Freitagnachmittag, 14.05 Uhr,mit seinem Lkw an der Anschlussstelle Bad Lobenstein in Richtung Nürnberg auf die Autobahn 9 aufgefahren. Laut Polizei ist der Mann zu weit nach rechts abgekommen und fuhr in die angrenzende, durch den Regen aufgeweichte Bankette.

Ein Lkw-Fahrer ist am Freitagnachmittag an der Anschlussstelle Bad Lobenstein auf die A9 aufgefahren und hat die Leitplanke auf 40 Metern zerstört Foto: Autobahnpolizeiinspektion Thüringen

Der Autofahrer habe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ungefähr 40 Meter der beginnenden Leitplanke überfahren. Im Anschluss sei er in einem Böschungsgraben zum Stehen gekommen.

Es sei ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro entstanden. Das Fahrzeug habe vor Ort aufwendig geborgen werden müssen. Die Feuerwehr habe austretende Betriebsstoffe gebunden. Es sei zu Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen.

