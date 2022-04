Lkw zerstört beim Wenden Garage in Kölleda

Kölleda In Kölleda hat sich am Mittwoch ein eher ungewöhnlicher Unfall ereignet. Als ein 52-Jähriger mit seinem Lkw zum Wenden ansetzte, stieß das Gespann gegen eine Garage.

Mit einem nicht alltäglichen Unfall hatten es Polizisten am Mittwoch in Kölleda (Landkreis Sömmerda) zu tun. Laut den Angaben hatte sich dort ein 52-jähriger Lkw-Fahrer zunächst in eine Sackgasse verirrt. Als der Mann mit seinem Gespann zum Wenden ansetzte, stieß er mit dem Anhänger gegen eine Garage und brachte sie zum Einsturz.

Glücklicherweise befand sich zu diesem Zeitpunkt niemand in der Garage. Allerdings wurde bei dem Unfall ein geparktes Auto beschädigt. Der verursachte Gesamtschaden wurde auf 4000 Euro geschätzt.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

NEU: Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.