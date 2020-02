Ein Mann, der in einem alten Betriebsgelände fotografieren wollte, wurde in Erfurt verletzt.

Erfurt. Ein Mann, der in Erfurt ungewöhnliche Fotos machen wollte, ist in einem alten Betriebsgelände abgestürzt. Er fiel auf eine Metallplatte, aus der Schrauben ragten.

Lost-Places-Fotografie: 34-Jähriger stürzt in Erfurt ab

Für einen 34-jährigen Mann hatte der Ausflug mit seinen Freunden ungeahnte Folgen.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, Hatte sich die sechsköpfige Gruppe am Sonntagmittag auf den Weg zu einem alten Betriebsgelände in der Erfurter Krämpfervorstadt gemacht. Sie verschafften sich unberechtigt den Zugang in das leerstehende Gebäude, um dort außergewöhnliche Fotoaufnahmen zu machen.

Der 34-Jährige stieg bis zum ersten Obergeschoss und stützte sich an der Holzlatte eines Fensterrahmens auf. Die Holzlatte gab plötzlich nach und der Mann stürzte in etwa drei Meter Tiefe auf eine Metallplatte, aus der Schrauben ragten.

Durch den Sturz erlitt der 34-Jährige schwere Verletzungen, die in der Klinik behandelt werden mussten.

Immer wieder meldet die Polizei Unfälle aus alten Gebäuden, weil Menschen Lost Places fotografieren wollen.

