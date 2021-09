Sömmerda. Diebe schlugen in einem Keller zu.

Zum Ärger eines 38-jährigen Mannes trieben Diebe ihr Unwesen in der Salzmannstraße. Am Montagabend musste der Sportschütze feststellen, dass Unbekannte in den letzten Wochen in seinen Keller eingestiegen waren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie stahlen zwei Luftgewehre im Wert von mehr als 1000 Euro.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Blaulicht.