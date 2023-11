Eine Gruppe von Männern beschädigte eine Haltestelle in Jena.

Polizeimeldungen Männer demolieren Bahnhaltestelle in Jena

Jena. Unbekannter stiehlt Fahrrad und Kamera aus Keller - Die Meldungen der Polizei aus Jena am Dienstag.

Ein Unbekannter verschaffte sich Zugang zu einem Keller in der Leipziger Straße in Jena. Wie die Polizei mitteilte, ist nicht klar, wie er in den Keller eingedrungen ist.

Er durchtrennte einen Überwurf eines Fahrrades und nahm dieses mit. In einem Rucksack entdeckte der Dieb eine Kamera und nahm diese ebenfalls mit. Insgesamt beläuft sich die Beute auf einen Wert von 3750 Euro.

Vier Männer demolieren Bahnhaltestelle

In der Nacht zum Dienstag demolierten vier Männer eine Bahnhaltestelle in der Göschwitzer Straße in Jena. Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ein Zeuge das Geschehen.

Die Männer warfen Steine in die Glasscheiben der Haltestelle und begaben sich anschließend in die Straßenbahn in Richtung Burgaupark. Dort angekommen, erwartete die Männer bereits die Polizei. Sie behaupteten gegenüber den Beamten, dass die Haltestelle bereits beschädigt gewesen sei. Gegen die vier Männer wird nun ermittelt.

Autofahrer kollidiert mit zwei geparkten Fahrzeugen

Ein 65-Jähriger meldete am Montagvormittag, dass er in der Boegeholdstraße gegen zwei Autos gestoßen sei. Laut Polizeiinformationen, parkte der Mann sein Fahrzeug aus und prallte beim Rangieren gegen die beiden Fahrzeuge.

Es entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.