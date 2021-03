Männer werden angetanzt und dabei bestohlen

Suhl. In zwei Fällen des sogenannten Antanzens ermittelt momentan die Polizei in Suhl. Es konnten bereits vier Täter ausfindig gemacht werden.

Am Sonntagnachmittag wurde ein 55-jähriger Mann im Löffeltal in Suhl Opfer des sogenannten Antanzens. Zwei Männer kamen nach Angaben der Polizei auf ihn zu und tanzten ihn sogleich an. Kurz danach bemerkte der Mann das Fehlen seiner Geldbörse. Er rief den beiden Tänzern hinterher, die nun auf ihn zurückkamen und ihn erneut Antanzten. Diesmal nutzten sie die Ablenkung, um das Portemonnaie des 55-Jährigen ihm wieder zurück in seinen Rucksack zu stecken.

Nachdem die Männer endgültig verschwunden waren, stellte der 55-Jährige fest, dass ihm 250 Euro aus der Geldbörse fehlten. Die Polizei konnte mit der guten Täterbeschreibung die 18 und 20 Jahre alten Täter ermitteln und fand bei ihnen auch das Geld. Beide müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Der zweite Fall ereignete sich am späten Sonntagabend ebenfalls in Suhl, aber diesmal an einer Bushaltestelle in der Kommerstraße. Zwei Männer sprachen eine Mann an und fragten nach einer Zigarette. Der Mann dreht den beiden jeweils eine und gab sie den Fragenden. Diese "bedankten" sich bei ihrem Gönner, indem sie ihn antanzten. Als beide wieder verschwunden waren, stellte der angetanzte Mann fest, dass Handy geklaut wurde. Die Personenbeschreibung führte die Polizei im Anschluss zu zwei 21 und 44 Jahre alten Männern, die sich nun wegen Diebstahls verantworten müssen.