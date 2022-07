Mann an Haltestelle bewusstlos geschlagen - Polizei sucht Zeugen in Erfurt

Erfurt. Am Samstagabend ist an einer Straßenbahnhaltestelle in Erfurt ein Mann von einem noch Unbekannten bewusstlos geschlagen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstagabend gegen 22.30 Uhr kam es in Erfurt an der Straßenbahnhaltestelle am Gothaer Platz zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach Polizeiangaben wurde ein 51-jähriger Mann von einem noch Unbekannten ins Gesicht geschlagen. Als der Mann daraufhin zu Boden ging, soll der Täter auch noch gegen den Kopf seines Opfers getreten haben. Dabei erlitt der Mann schwere Gesichtsverletzungen, kurzzeitig sei er auch bewusstlos gewesen.

Vorausgegangen war ein Streit zwischen den beiden in einer Straßenbahn. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Täter machen können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0159754 beim Inspektionsdienst Erfurt-Süd unter der Telefonnummer 0361/74430 zu melden.

