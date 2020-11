Mann auf Mast: Verkehr läuft nach insgesamt 250 Stunden Verspätung wieder

Nach stundenlanger Sperrung bis in die frühen Morgenstunden des Mittwochs läuft der Bahnverkehr am Hauptbahnhof in Erfurt wieder reibungslos. Es gebe keine Ausfälle oder Verspätungen mehr, sagte ein Bahnsprecher auf Anfrage. In der Nacht hatte die Bahn noch darauf hingewiesen, dass es bis in die Vormittagsstunden zu Störungen im normalen Bahnbetrieb kommen könnte.

Mitten im Berufsverkehr der Feierabendpendler war es Dienstagnachmittag ab etwa 16 Uhr zu erheblichen Einschränkungen am und um den Erfurter Hauptbahnhof gekommen. Ein Mann war über mehrere Gleise innerhalb des Bahnhofes spaziert. Umgehend wurde alles gesperrt. +Update+

Ein Mann war über die Gleise gelaufen und auf einen Hochspannungsmasten in der Nähe des Hbf geklettert.

Der Einsatz läuft weiterhin.

Der Hbf ist jedoch teilweise wieder freigegeben, Züge in Richtung Weimar und Dresden können wieder fahren.#Erfurt — Bundespolizei Mitteldeutschland (@bpol_pir) November 17, 2020 Verhandlungsführer diskutierten neun Stunden mit dem Mann Der Mann kletterte wenig später auf einen 3,5 Meter hohen Masten in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof und verharrte dort in direkter Reichweite zu den Hochspannungsleitungen. Die Leitungen waren zur Sicherheit des Mannes geerdet worden, so dass es zu keinem Stromüberschlag mehr kommen konnte. Verhandlungsführer der Polizei Thüringen versuchten, Kontakt zum Mann aufzunehmen. Nach ungefähr neun Stunden konnte der Mann mit Hilfe der Höhenrettung dazu bewegt werden, den Mast zu verlassen. Auf den Mann könnten Regressforderungen zukommen Der Einsatz war Mittwochmorgen gegen 1.15 Uhr beendet. Medizinisches Personal brachte den Mann für erste Untersuchungen in ein Krankenhaus. Zu Motiven des Mannes machte ein Sprecher der Bundespolizei keine Angaben. Es sei aber festgestellt worden, dass er nicht in suizidaler Absicht gehandelt hatte. Gegen ihn wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Wie der Sprecher der Bundespolizei weiter sagte, könnten auch Regressforderungen der Bahnunternehmen, die den Erfurter Hauptbahnhof ansteuern, auf den Mann zukommen. Seinen Angaben nach waren die Auswirkungen der Sperrung bundesweit zu spüren. Insgesamt sei es zu rund 250 Stunden Verspätungen gekommen. Der Erfurter Hauptbahnhof ist ein wichtiges Drehkreuz im Bahnverkehr. Über ihn laufen die Fernverkehre zwischen Berlin und München sowie von Leipzig und Dresden nach Fulda und weiter nach Frankfurt am Main. +++BEENDET+++

Polizeiliche Ermittlung Erfurt Hbf.



Sperrung aufgehoben. Züge fahren auf gewohntem Weg.



INFO: Am 18.11.2020 kann es aufgrund der vorigen Auswirkung der Sperrung noch zu Einschränkungen im Fernverkehr der Deutschen Bahn kommen. Prüfen Sie Ihre Reiseverbindung. https://t.co/jOYZabQDPH — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) November 18, 2020