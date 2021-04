Schwer verletzter Mann aus qualmender Wohnung in Nordhausen gerettet

Drei Löschzüge waren am Dienstag in Nordhausen-Ost im Einsatz.

Nordhausen. Die Kleidung hatte sich durch Aschenbecher entzündet. Bewohner kommt mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Einen etwa 60-jährigen Mann hat die Nordhäuser Feuerwehr am Dienstag kurz nach 16 Uhr aus einer verqualmten Wohnung in der Conrad-Fromann-Straße 10 gerettet. „Ein Aschenbecher stand zu nah an einem Kleidungsstück, das in Brand geraten ist“, berichtet Einsatzleiter Tommy Richter von der Nordhäuser Berufsfeuerwehr. „Wir mussten die Wohnungstür gewaltsam öffnen, um den schwer verletzten Mann aus der Wohnung zu holen“, so Richter weiter. Der Mann, der eine Rauchgasvergiftung erlitt, wurde dem Rettungsdienst übergeben und ins Südharz-Klinikum gebracht.

„Durch den Einsatz eines Feuerlöschers hatten wir den kleinen Brand schnell unter Kontrolle“, sagt Richter. Zum Glück hätten die Nachbarn den Warnton des Feuermelders gehört und sofort die Feuerwehr alarmiert. Neben der Berufsfeuerwehr waren noch die Wehren aus Nordhausen-Mitte und Sundhausen im Einsatz. Der Sachschaden ist mit geschätzten 500 Euro gering, die Wohnung allerdings renovierungsbedürftig.