Mann bedroht Beamten mit säbelartigem Gegenstand: Großer Polizeieinsatz in Nordhausen

In einem Haus in Nordhausen hat ein Mann laut Polizei Ermittler mit einer säbelartigen Waffe bedroht. Der Mann wurde bei dem Schuss eines Polizisten am Bein verletzt und verbarrikadierte sich.

Foto: Silvio Dietzel