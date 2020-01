Nordhausen. Ein 42-Jähriger sorgte in der Nacht zum Dienstag in Nordhausen für Aufregung. Die Polizei ließ den Unbelehrbaren in der Gewahrsamszelle übernachten.

Mann brüllt, beleidigt und randaliert in Nordhausen: Polizei steckt ihn über Nacht in eine Zelle

Erst in der Gewahrsamszelle der Polizei gab ein 42-jähriger Mann in Nordhausen in der Nacht zum Dienstag endlich Ruhe. Der Nordhäuser hielt sich bereits den ganzen Montagabend in der Gegend um die Bochumer Straße auf, berichtete die Nordthüringer Landespolizeiinspektion. Vor einem Lebensmittelmarkt beleidigte und belästigte er Kunden. Einem Platzverweis folgte er nur kurz, denn unmittelbar danach brüllte der Angetrunkene auf der Straße herum und wollte im Vorraum einer Bank-Filiale nächtigen. Nach zahlreichen Notrufen bei der Landeseinsatzzentrale in Erfurt entschlossen sich die Nordhäuser Beamten am späten Abend, den Mann in der Zelle nächtigen zu lassen. Dabei beleidigte der 42-Jährige die Polizisten massiv und beschädigte einen Streifenwagen. In der Zelle beruhigte sich der Mann dann wieder. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Beleidigung, Sachbeschädigung und einer versuchten Körperverletzung.