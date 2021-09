Am Sonntagmorgen, kurz nach 8 Uhr, drohte ein 43-jähriger Mann in der Bruno-Kunze-Straße in Nordhausen Feuer in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu legen. Der Bruder des Mannes informierte daraufhin die Rettungskräfte. Die Polizei musste die Schusswaffe einsetzen, wobei der Täter verletzt wurde und festgenommen werden konnte.